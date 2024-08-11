Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
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Дата 16 мая 2023
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2022
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Дата 4 декабря 2021
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Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
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Дата 25 июня 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 29 декабря 2020
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Дата 22 октября 2020
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Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
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