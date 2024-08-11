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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Pandolfini Casa d'Aste - June 25, 2021
Продавец Pandolfini Casa d'Aste
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 29, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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