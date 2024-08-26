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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1803 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1803 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1803 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (6)
  • UBS (5)
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2254 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Heritage - November 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2021
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Bolaffi - July 10, 2020
Продавец Bolaffi
Дата 10 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1803 P JF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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