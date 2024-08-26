Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1803 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1803 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2254 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1620 $
Цена в валюте аукциона 1620 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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