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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1804 P JF
Средняя цена 2000 $
Продажи
3 128
Аверс
Реверс
8 эскудо 1804 P JT
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
8 эскудо 1804 NR JJ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
4 эскудо 1804 NR JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1804 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1804 P JF
Средняя цена 400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1804 P JF
Средняя цена 190 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
1 эскудо 1804 P JT
Средняя цена 280 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1804 NR JJ
Средняя цена 500 $
Продажи
0 3
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