Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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