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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32056 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2024
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - May 17, 2024
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Berk - November 16, 2022
Продавец Berk
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - June 1, 2022
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - June 1, 2022
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - January 19, 2022
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - January 19, 2022
Продавец Stack's
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1804 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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