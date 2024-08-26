Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1804 года P JT (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 460 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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