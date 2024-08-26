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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1804 года P JT (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 460 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (2)
Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JT на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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