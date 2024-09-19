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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года P JT (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9500 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2013.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 8 эскудо 1804 P JT на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8095 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1804 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
7197 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1804 P JT на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1804 P JT на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1804 P JT на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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