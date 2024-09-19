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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 285 EUR
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Heritage - May 16, 2013
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Heritage - May 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 1 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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