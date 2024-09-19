Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 306 USD. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 285 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность F
Цена
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Для продажи 1 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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