Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1804 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32457 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (20)
  • Bolaffi (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (16)
  • Grün (1)
  • Heritage (12)
  • HERVERA (8)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (2)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Monedalia.es (3)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • Morton & Eden (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Numisor (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (10)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (4)
  • UBS (2)
  • Warin Global Investments (1)
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Numismática Leilões - April 17, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1804 NR JJ на аукционе Roma Numismatics - March 28, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла IV Монеты Колумбии 1804 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск