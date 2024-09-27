Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1804 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32457 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5760 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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