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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1804 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе Stack's Bowers за 747.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Spink - September 25, 2012
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1804 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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