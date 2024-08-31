Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1804 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1804 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1533 проданному на аукционе Stack's Bowers за 747.5 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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