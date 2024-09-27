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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1806 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5451 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4950 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1555 EUR
Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - February 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - November 20, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Coin Cabinet - June 28, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 8 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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