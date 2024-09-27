Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1806 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5451 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4950 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1655 $
Цена в валюте аукциона 1555 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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