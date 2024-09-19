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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 72089 проданному на аукционе Stack's Bowers за 500 USD. Торги состоялись 18 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (3)
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - May 18, 2017
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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