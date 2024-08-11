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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1797 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1797 NR JJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 122
Аверс
Реверс
8 эскудо 1797 P JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
4 эскудо 1797 P JF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 эскудо 1797 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 NR JJ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1797 P JF
Средняя цена 430 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1797 NR JJ
Средняя цена 360 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1797 P JF
Средняя цена 230 $
Продажи
0 30
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