Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1797 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе Cayón Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (5)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
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- Soler y Llach (2)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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