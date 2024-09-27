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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1797 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1797 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1797 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1797 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе Cayón Subastas за 750 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (4)
  • HERVERA (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (2)
Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность F
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Schulman - May 24, 2019
Продавец Schulman
Дата 24 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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