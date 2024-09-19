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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
992 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
1933 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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