Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31624 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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