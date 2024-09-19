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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31624 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 2280 EUR
Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - February 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Boule - April 20, 2023
Продавец Boule
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1797 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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