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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 675 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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