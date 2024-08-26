Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1797 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 675 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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