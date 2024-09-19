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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1797 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1797 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1797 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62344 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2020
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - September 3, 2015
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Heritage - September 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1797 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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