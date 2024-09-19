Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1797 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1797 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62344 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1500 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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