Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1808" (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35402 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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