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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1808" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35402 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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