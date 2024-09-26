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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1791 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 NR JJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 P SF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 NR JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
8 эскудо 1791 P SF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 P SF
Средняя цена 480 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 NR JJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 P SF
Средняя цена 370 $
Продажи
1 42
Аверс
Реверс
2 эскудо 1791 NR JJ
Средняя цена 380 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 эскудо 1791 NR JJ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 6
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