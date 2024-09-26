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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1574 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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