Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1572 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 22 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1819 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1574 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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