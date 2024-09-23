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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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