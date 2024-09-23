Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 775 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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