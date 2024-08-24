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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1806" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1806" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1791-1806" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 909 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (3)
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 301 EUR
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - March 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 20, 2019
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 20, 2019
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
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Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 NR JJ на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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