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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1791 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1791 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1791 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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