Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1791 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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