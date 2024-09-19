Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1808" (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62402 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 27 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 16 марта 2022
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Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 5 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
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Дата 8 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 22 октября 2020
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность AU
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