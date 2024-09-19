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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1808" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1808" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62402 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1922 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - July 8, 2021
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 P SF на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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