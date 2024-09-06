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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1806" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1806" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1791 года P SF "Тип 1791-1806" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1791 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61384 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - May 31, 2018
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - May 31, 2018
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - May 18, 2017
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1791 P SF на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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