Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1791
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1873 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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