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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1789-1791" (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1791 года NR JJ "Тип 1789-1791" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1791
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1791 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 828 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1873 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - December 19, 2019
Продавец Heritage
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF40 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF35 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - August 15, 2019
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 22, 2024
Колумбия 8 эскудо 1791 NR JJ на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1791 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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