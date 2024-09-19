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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1800 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1800 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1800 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (4)
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Holmasto - December 12, 2020
Продавец Holmasto
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Heritage - April 4, 2019
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Heritage - April 4, 2019
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе Cayón - October 28, 2014
Продавец Cayón
Дата 28 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1800 P JF на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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