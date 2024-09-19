Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1800 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1800 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе Stack's Bowers за 850 USD. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
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Дата 28 июня 2022
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Дата 5 марта 2022
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Дата 25 января 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 12 декабря 2020
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Дата 28 октября 2020
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Дата 16 июля 2020
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Дата 7 ноября 2019
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Дата 18 октября 2017
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Дата 28 октября 2014
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