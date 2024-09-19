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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1800 P JF
Средняя цена 1900 $
Продажи
3 112
Аверс
Реверс
8 эскудо 1800 NR JJ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
2 эскудо 1800 NR JJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1800 P JF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 эскудо 1800 NR JJ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
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