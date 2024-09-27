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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1800 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1800 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1800 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Cayón Subastas за 380 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
  • Cayón (2)
Колумбия 2 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Колумбия 2 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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