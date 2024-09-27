Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1800 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1800 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Cayón Subastas за 380 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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- Cayón (2)
Где продать?
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