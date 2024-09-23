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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1800 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Warin Global Investments - October 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Karamitsos - September 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1800 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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