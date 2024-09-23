Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1800 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 3 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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