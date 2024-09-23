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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1800 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23616 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1794 $
Цена в валюте аукциона 1653 EUR
Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2201 $
Цена в валюте аукциона 2040 EUR
Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1800 NR JJ на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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