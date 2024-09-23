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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1793 NR JJ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
8 эскудо 1793 P JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
4 эскудо 1793 P JF
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 эскудо 1793 NR JJ
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 NR JJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 P JF
Средняя цена 380 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 NR JJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 P JF
Средняя цена 190 $
Продажи
0 27
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