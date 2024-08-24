Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2022
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Дата 3 декабря 2021
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Дата 22 июня 2021
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