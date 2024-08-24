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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2029 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2350 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Status International - June 11, 2021
Колумбия 8 эскудо 1793 P JF на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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