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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 304 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
902 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Колумбия 4 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 4 эскудо 1793 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 4 эскудо 1793 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Колумбия 4 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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