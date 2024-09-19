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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1793 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1727 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - May 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2021
Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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