Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1793 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4080 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 17 Auctions (1)
- Auction World (2)
- Auctiones (1)
- Aureo & Calicó (24)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bertolami (1)
- Busso Peus (2)
- Cayón (8)
- Goldberg (3)
- Heritage (16)
- Herrero (5)
- HERVERA (8)
- Hess Divo (1)
- ibercoin (1)
- Jean ELSEN (1)
- Jesús Vico (2)
- Künker (2)
- Morton & Eden (2)
- Nihon (1)
- Numisor (1)
- Schulman (1)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (11)
- Stack's (6)
- Tauler & Fau (6)
- UBS (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1727 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск