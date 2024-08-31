Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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