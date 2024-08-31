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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VG10 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2013
Колумбия 1 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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