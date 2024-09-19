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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1793 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе iNumis за 760 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
483 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Naville - July 31, 2022
Продавец Naville
Дата 31 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе iNumis - November 2, 2021
Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - March 11, 2021
Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Heritage - March 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Naville - December 13, 2020
Продавец Naville
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе Naville - September 25, 2016
Продавец Naville
Дата 25 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1793 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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