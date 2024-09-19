Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1793 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе iNumis за 760 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naville
Дата 31 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец iNumis
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naville
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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