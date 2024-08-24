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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1793 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1793 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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Колумбия 4 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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