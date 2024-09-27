Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1793 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Cayón Subastas за 220 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1793 NR JJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла IV Монеты Колумбии 1793 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск