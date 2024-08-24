Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1806 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35417 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3722 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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