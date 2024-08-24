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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1806 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (122) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35417 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3722 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3018 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Naumann - April 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1736 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - February 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1806 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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