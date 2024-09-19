Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1796 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20711 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 1102 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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