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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1796 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20711 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • SINCONA (1)
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  • Stack's (5)
  • UBS (5)
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1164 $
Цена в валюте аукциона 1102 EUR
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1528 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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