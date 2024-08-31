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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1796 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1796 P JF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 111
Аверс
Реверс
8 эскудо 1796 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 P JF
Средняя цена 740 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 P JF
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 NR JJ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 P JF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 NR JJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 6
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