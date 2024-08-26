Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Numisor за 5400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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