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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Numisor за 5400 CHF. Торги состоялись 20 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2048 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - July 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1796 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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