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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1796 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Sedwick (1)
Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 425 USD
Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность F
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - December 5, 2013
Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - December 5, 2013
Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Колумбия 1 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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