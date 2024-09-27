Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1796 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21223 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2013
Сохранность F
Цена
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