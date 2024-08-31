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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5428 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Колумбия 4 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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