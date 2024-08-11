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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 550 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Jesús Vico - July 12, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Колумбия 2 эскудо 1796 P JF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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