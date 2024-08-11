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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1796 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (4)
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1796 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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