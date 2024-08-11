Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1796 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (4)
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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