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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1796 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1796 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 780 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Monedalia.es (1)
Колумбия 2 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Колумбия 2 эскудо 1796 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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