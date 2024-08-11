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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1798 P JF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
8 эскудо 1798 NR JJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
4 эскудо 1798 NR JJ
Средняя цена 690 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1798 P JF
Средняя цена 740 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1798 P JF
Средняя цена 430 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1798 NR JJ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1798 P JF
Средняя цена 360 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 эскудо 1798 NR JJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 5
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