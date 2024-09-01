Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5400 проданному на аукционе Cayón Subastas за 860 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
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Дата 16 октября 2022
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
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Дата 10 февраля 2022
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Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Дата 28 июня 2021
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Дата 3 июня 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 10 ноября 2020
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
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Где продать?
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