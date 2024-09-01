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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1798 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1798 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5400 проданному на аукционе Cayón Subastas за 860 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе La Galerie Numismatique - October 16, 2022
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1798 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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